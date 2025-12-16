В Рязанской области планируют отказаться от салюта на Новый год

Как заявил губернатор региона Павел Малков, "для салюта не самое подходящее время"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Рязанской области намерены отказаться от проведения салютов на Новый год. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Павел Малков на презентации региональных стратегий развития креативной экономики до 2030 года.

"Салют, скорее всего, мы не будем планировать. Сейчас для салюта не самое подходящее время", - сказал Малков.

Он напомнил, что Рязань стала новогодней столицей России. "Поэтому, конечно, у нас предусмотрена очень серьезная праздничная программа. Она уже началась в прошлую субботу. Праздники продлятся до 10 января. Предусмотрены сотни разных мероприятий: выступления, презентации, мастер-классы, спектакли, концерты, многое-многое другое", - сказал губернатор.

Малков добавил, что в регион на предстоящие новогодние праздники уже начали прибывать туристы. "Огромное количество гостей, все гостиницы забиты. Найти место очень сложно", - отметил глава региона.