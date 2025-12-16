На дорогах Москвы вечером 16 декабря ожидается гололедица

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию

Редакция сайта ТАСС

© aarrows/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пешеходов и автомобилистов в Москве просят быть внимательнее в связи с возможным образованием гололедицы на дорогах столицы вечером во вторник. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 16:00 в столице местами ожидается ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы", - говорится в сообщении.

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.