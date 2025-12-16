РКК направил более 3,7 млрд рублей на помощь пострадавшим от украинского кризиса

С февраля 2022 года натуральную гуманитарную помощь от организации получили 928 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) направил свыше 3,7 млрд рублей для поддержки пострадавших от украинского кризиса, начиная с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"С начала украинского кризиса помощь Российского Красного Креста получили более 1 768 000 пострадавших, включая жителей приграничных регионов России, пострадавших от обстрелов, жителей Курской и Белгородской областей, эвакуированных из опасных районов, переселенцев из Украины и Донбасса. Общий бюджет поддержки составил более 3,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

С начала гуманитарного реагирования РКК организована комплексная система помощи: психосоциальная поддержка взрослых и детей, денежные выплаты, информационная и психологическая поддержка обратившихся в службу воссоединения семейных связей, выдача продуктовых и гигиенических наборов, открытие мобильных пунктов помощи.

"В момент начала украинского кризиса Российский Красный Крест находился в процессе собственной трансформации, и нам пришлось осуществлять ее максимально оперативно, поскольку помощь требовалась людям незамедлительно. Этот период стал серьезным испытанием для организации, но одновременно и вызовом, который стал катализатором необходимых изменений. По мере развития кризиса менялась и наша работа: от экстренного гуманитарного реагирования мы перешли к выстраиванию системных долгосрочных мер, от реактивного удовлетворения потребностей - к проактивному формированию новых мер поддержки", - отметил председатель РКК Павел Савчук.

С февраля 2022 года натуральную гуманитарную помощь от организации получили 928 тыс. человек. Пострадавшим передавали продуктовые и гигиенические наборы, товары первой необходимости, одежду, технические средства реабилитации и безрецептурные лекарственные препараты. Также выдано более 174 тыс. ваучеров и сертификатов на приобретение продуктов и товаров первой необходимости. Наиболее уязвимым и нуждающимся переселенцам с территории Украины и Донбасса доступна многоцелевая прямая денежная поддержка. Всего с начала кризиса такие выплаты получили 164 тыс. человек.

Психосоциальную поддержку получили более 369 тыс. человек, из них - 145 тыс. человек через горячую линию и чат-бот первой психологической помощи РКК.