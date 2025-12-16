В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В период до 16:00 мск местами ожидаются ледяной дождь, гололед и гололедица на дорогах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявили на территории Москвы из-за прогнозируемого синоптиками ледяного дождя. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В период до 16:00 мск местами ожидаются ледяной дождь, гололед и гололедица на дорогах", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее на территории Московской области из-за ледяного дождя объявили желтый погодный уровень, который действует до 21:00 мск и предупреждает о потенциально опасных метеорологических условиях.

Ледяная корка

Ледяной дождь представляет собой капли воды, которые, проходя через слои холодного воздуха, обрастают ледяной коркой. Опасен ледяной дождь для электрических сетей и деревьев, которые могут обрываться и падать под тяжестью образовавшейся на них корки.