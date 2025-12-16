Героя России назначили министром по делам молодежи Тувы

Буян Куулар служит в разведывательном батальоне 55-й гвардейской мотострелковой горной бригады

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Герой России Буян Куулар назначен министром по делам молодежи в Республике Тыва. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"Герой России Буян Куулар назначен министром по делам молодежи Тувы", - сообщили в пресс-службе правительства.

Куулар прошел конкурс по программе "Герои Тувы". Его наставником был глава Тувы Владислав Ховалыг. "Назначение Буяна Федоровича - это яркое подтверждение эффективности программы "Герои Тувы". Этот проект создан именно для того, чтобы растить настоящих лидеров, патриотов, готовых брать на себя ответственность за будущее республики. Уже сегодня, помимо нового министра, два других выпускника программы успешно трудятся на своих должностях, внося реальный вклад в развитие Тувы", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале.

Буян Куулар родился в Туве. Он служит в разведывательном батальоне 55-й гвардейской мотострелковой горной бригады. В 2024 году был удостоен звания Героя России.