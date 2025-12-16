Обеспечивающие водой Москву водохранилища перевели на зимний режим работы

Сотрудники гидротехнических сооружений увеличили их сработку, чтобы создать дополнительные свободные емкости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели на зимний режим работы водохранилища, обеспечивающие столицу водой. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Все 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы. Сотрудники гидротехнических сооружений увеличили их сработку, чтобы создать дополнительные свободные емкости. Это необходимо для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной", - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что реализация комплекса подготовительных мероприятий позволит принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тыс. кв. км, исключить подтопления вне пойменных участков.

"Стабильная работа гидротехнических сооружений гарантирует надежное водоснабжение столицы, которая ежедневно потребляет около 3 млн куб. м воды. Ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю, проводится анализ по 200 физико-химическим и биологическим показателям", - пояснил он.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съемки, что позволяет спрогнозировать масштаб будущего половодья и при необходимости скорректировать работу гидротехнических сооружений.