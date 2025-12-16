В ЛДПР разработали законопроект о бесплатном проезде на транспорте для студентов

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что льгота будет распространяться на автобусы, троллейбусы и трамваи, а также на поезда пригородного сообщения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о предоставлении студентам очной формы обучения права на бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом ТАСС сообщил Слуцкий.

"Учитывая крайне низкий уровень доходов студентов очного обучения, законопроектом предусматривается внесение изменения в статью 40 федерального закона "Об образовании в РФ", согласно которому обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах муниципального пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси", - сказал парламентарий.

Он отметил, что льгота будет распространяться на автобусы, троллейбусы и трамваи, а также на поезда пригородного сообщения. "Льгота устанавливается на федеральном уровне, реализуется органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления", - добавил Слуцкий.