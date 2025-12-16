На Ставрополье 75 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии

Для решения проблемы задействованы 13 человек и 4 единицы техники

ПЯТИГОРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Порядка 75 тыс. человек остались без водоснабжения на Ставрополье в результате аварии. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Под отключение попадают 25 тыс. абонентов, 12 292 жилых дома с населением 75 тыс. человек, из них 41 тыс. детей. Количество СЗО -1 05 (образовательные учреждения - 44, детские сады - 36, больницы - 8, санатории - 17)", - говорится в сообщении. Уточняется, что имеется запас воды, учреждения работают в штатном режиме. На месте аварии задействованы 13 человек, 4 единицы техники.

Ранее губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что причиной отключения стала авария на магистральном водоводе.