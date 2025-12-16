Андреевский флаг подняли на дизель-электрической подлодке "Великие Луки"

Накануне экипаж завершил программу испытаний, которые подтвердили заданные тактико-технические характеристики подлодки

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония подъема Военно-Морского флага России на большой дизель-электрической подводной лодке нового поколения "Великие Луки" проекта 677 "Лада", строящейся для Балтийского флота, состоялась на Адмиралтейских верфях (входят в ОСК) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Подводная лодка проекта "Лада" - это сочетание передовых технологий, сложных технических решений. При относительно небольшом водоизмещении корабль является важным средством вооруженной борьбы на море, обладает большими боевыми возможностями - ударными и оборонительными, благодаря всем тем решениям, что заложены в проект этого корабля", - сказал главнокомандующий ВМФ, адмирал флота, Герой России Александр Моисеев.

Накануне подъема Андреевского флага экипаж завершил программу испытаний, которые подтвердили заданные тактико-технические характеристики подводной лодки. Заводские ходовые и государственные испытания проходили в Балтийском море. Подводная лодка "Великие Луки" является третьей субмариной проекта 677. Она построена по проекту конструкторского бюро ОСК "Рубин". Церемония спуска лодки на воду состоялась 23 декабря 2022 года.

Подводные лодки проекта "Лада" обладают низким уровнем шумности и способны погружаться на глубину порядка 300 м. Длина подлодок серии "Лада" составляет 66,8 м, ширина 7,1 м. Скорость подводного хода 21 узел. Экипаж такой субмарины включает 35 человек, автономность - 45 суток. Субмарины проекта 677 обладают малошумностью, оснащены новейшими средствами акустической защиты и мощным гидроакустическим комплексом. "Лада" оснащена ракетно-торпедным оружием с возможностью нанесения ударов по морским и береговым целям.

Считается, что подводные лодки проекта 677 являются самыми современными неатомными подводными кораблями с точки зрения боевой эффективности и по другим тактико-техническим характеристикам. Они предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов, береговых объектов противника, а также для постановки минных заграждений, высадки и приема разведывательно-диверсионных групп.