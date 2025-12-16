В Бурятии 18-19 декабря ожидают сильные снегопады

Также прогнозируют порывистый ветер до 24 м/с

УЛАН-УДЭ, 16 декабря. /ТАСС/. Снегопады, метели, ветер с порывами до 24 м/c прогнозируются в Бурятии в ближайшие дни. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

"Утром и днем 18 декабря, а также ночью 19 декабря в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, местами сильные снегопады, усиление ветра до 15-24 метров в секунду, метели, ухудшение видимости", - сообщили в агентстве.

Спасатели призвали жителей и гостей республики быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. Водителям рекомендовано по возможности отказаться от дальних поездок: на дорогах возможно образование заносов, гололеда, особенно на сложных участках на горных перевалах.

"Ожидается неустойчивая погода со снегом различной интенсивности, - сообщила ТАСС ведущий синоптик Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирина Черноусова. - 18 декабря - выход южного циклона. Местами сильные снегопады, порывистый ветер до 15-24 м/с".

20-22 декабря осадки прекратятся, морозы усилятся - температура воздуха понизится на 10 градусов. В Бурятии и в центральных районах республики днем около минус 10 градусов Цельсия. Ночью столбик термометра опускается до 15 градусов ниже нуля.