В Новосибирске ограничат движения большегрузов в зонах жилой застройки

Ограничения начнут действовать с 2026 года

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска ограничит движения большегрузов в городе в 14 зонах жилой застройки для снижения уровня шума и концентрации вредных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Активное передвижение большегрузов в Новосибирске ускоряет износ дорог, повышают аварийность и создает пробки, особенно в центре и на ключевых магистралях. Ситуацию осложняет отсутствие объездной трассы и проблемы с распознаванием номеров.

"Запрет на передвижение большегрузов будет действовать в 14 зонах жилой застройки. Эта мера позволит уменьшить транспортную и экологическую нагрузку: снизить уровень шума и концентрации вредных веществ, увеличить пропускную способность улично-дорожной сети и сократить количество дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов уточнил, что ограничения начнут действовать со следующего года. Речь идет о введении полного запрета на передвижение грузовиков массой более 12 тонн в определенных зонах жилой застройки. Также определены четыре маршрута, по которым большегрузы могут передвигаться без каких-либо ограничений.

На остальных дорогах местного значения для тяжелого грузового транспорта будут действовать временные ограничения. Фурам запретят ездить по Новосибирску в утренний и вечерний часы пик.