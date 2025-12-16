На Камчатке в 2026 году МРОТ превысит 70 тыс. рублей

Также в регионе увеличится часть социальных выплат

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Минимальная размер оплаты труда (МРОТ) в Камчатском крае с 1 января 2026 года вырастет на 12 тыс. рублей, сообщил в ходе ежегодного послания органам власти губернатор Владимир Солодов.

"МРОТ вырастет и составит 70 442 рубля - это рост на 12 098 рублей, в отдельных районах она увеличится до 81 279 рублей. Такое повышение коснется более 7,5 тыс. работников бюджетной сферы", - сказал Солодов.

По его словам, в 2026 году увеличится и значительная часть социальных выплат - пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет.