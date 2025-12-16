На премию для участников инновационного цикла Урала поступило около 60 заявок

Финалистами стали 29 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Порядка 60 заявок поступило на участие в экспертной премии в области молодежного технологического предпринимательства и инноваций "Инновационная звезда". В 2025 году премия впервые проводится на территории всего Уральского федерального округа (УрФО), сообщила на пресс-конференции в ТАСС-Урал заместитель первого проректора Уральского федерального университета, руководитель оргкомитета премии Надежда Терлыга.

"15 предыдущих лет мы чествовали только ученых, институты и стартапы Уральского федерального университета, но мы поняли, что этот опыт требует масштабирования, потому что на сегодняшний момент развитие технологического предпринимательства, развитие инноваций, развитие высоких технологий - это является одной из ключевых задач государства, и очень важно отмечать всех участников этого процесса. <…> Всего было подано 60 заявок на участие, 29 участников стали финалистами <…> премия [в этом году] для участников Уральского федерального округа", - рассказала она.

В рамках премии будут отмечены изобретатели, институты и университеты, научные организации, стартап-компании, элементы инновационной инфраструктуры, наставники и ученые. В качестве экспертов выступили специалисты из различных регионов России. В этом году в премии несколько номинаций: "Драйвер инноваций" - за достижения, внесшие значительный вклад в приоритетные направления научно-технологического развития РФ, "Технологический лидер" - за активное развитие и успешную коммерциализацию научных разработок в партнерстве с индустрией, "Быстрый взлет" - за динамичный рост и первые коммерческие результаты. Также есть номинация за создание синергии в инновационной экосистеме - "Инновационная корпорация" и номинация за наставничество и развитие человеческого капитала в инновационной сфере "Архитектор успеха". Также в номинации "Амбассадор инноваций" выберут лучшего за популяризацию технологического предпринимательства и формирование инновационной культуры, а в номинации "Инфраструктурный лидер" - за вклад в развитие инновационной экосистемы.

Премия "Инновационная звезда" организована УрФУ и консорциумом "Уральский технологический альянс". Премия учреждается в честь 15-летия создания инновационной инфраструктуры УрФУ и охватывает всех участников инновационного цикла на Урале. Миссия премии - формирование на Урале саморазвивающейся инновационной экосистемы, объединяющей ученых, предпринимателей, инвесторов и представителей власти для совместного решения задач технологического развития и продвижения лучших практик коммерциализации. Награждение состоится 24 декабря в молодежном кластере "Салют" в Екатеринбурге.