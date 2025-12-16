Депутат ГД призвал пересмотреть роль классных руководителей после ЧП в Одинцове

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отметил, что классный руководитель должен заниматься воспитанием

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Классные руководители должны заниматься только воспитанием подопечных школьников, а не вести предметы, тогда у них будет больше шансов увидеть тревожные "звоночки" в поведении учеников. Об этом заявил ТАСС вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), комментируя трагедию в школе Одинцово.

"Ключевой момент в том, что классный руководитель должен быть освобожден от позиции учителя-предметника, а заниматься только воспитанием, только наставничеством. И это было бы правильно. Он бы мог найти и увидеть в социальных сетях [ученика] <…> какие-то звоночки, которые могли бы предотвратить эту трагедию", - сказал депутат.

По его словам, классный руководитель не должен быть отвлечен на другие вещи. "Эти наставники должны иметь психологическое образование и выявлять эти проблемы и звоночки", - подчеркнул Чернышов.