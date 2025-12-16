ГД уточнила условия выплаты пенсий бывшим украинским военным

Соответствующий законопроект предусматривает, что бывшие военнослужащие вооруженных сил и других формирований Украины из Донбасса и Новороссии, которые служили с 12 мая 2014 года и по 31 декабря 2014 года, смогут получать пенсию, только если во время службы не совершали противоправных действий в отношении России, ДНР и ЛНР

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым в том числе предлагается уточнить условия выплаты пенсий бывшим военнослужащим вооруженных сил и других формирований Украины из Донбасса и Новороссии, которые служили с 12 мая 2014 года и по 31 декабря 2014 года. Документ предусматривает, что они смогут получать пенсию, только если во время службы не совершали противоправных действий в отношении России, ДНР и ЛНР.

Изменения предлагается внести в закон "Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации". Согласно действующим нормам, на пенсию не могут претендовать лица, которые после 11 мая 2014 года (дата референдумов в Донбассе о выходе из состава Украины) служили в украинской армии, Нацгвардии Украины, органах СБУ и других украинских формированиях. Исключения из этого правила составляют добровольцы, которые проходили службу в военных формированиях ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Нововведения предусматривают, что военную пенсию также смогут получать лица, которые служили в армии, полиции, Нацгвардии Украины, СБУ или других украинских спецслужбах с 12 мая 2014 года и по 31 декабря 2014 года. При этом они смогут претендовать на пенсию только в том случае, если будет доказано, что во время службы они не участвовали в противоправных действиях в отношении России, ДНР и ЛНР.

В законе также подчеркивается, что для назначения пенсии у таких военных будет учитываться срок службы до 11 мая 2014 года.

Документ на рассмотрение Госдумы в сентябре внесло правительство РФ, в первом чтении он был принят в ноябре. Изначально законопроект предусматривал, что нормы российского законодательства по обеспечению пенсиями силовиков будут распространяться на тех, кто служил в МЧС стран, с которыми Россия заключила соответствующие договоры. Нормы об условиях пенсионного обеспечения бывших украинских военных были добавлены в документ в качестве поправок ко второму чтению. Если закон подпишет президент РФ, нововведения вступят в силу со дня опубликования.