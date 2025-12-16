ГД разрешает самозанятым таксистам работать в регионе без постоянной регистрации

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолием Выборным

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании во втором чтении законопроект, вводящий для самозанятых таксистов возможность получения разрешения на работу в регионе, где у них нет постоянной регистрации.

Изменения предлагается внести в закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ". Законопроект был внесен на рассмотрение в Думу группой депутатов во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолием Выборным.

Как ранее сказал ТАСС первый заместитель комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, многие водители такси переходят в статус самозанятых, что позволяет им платить налоги в рамках более удобного налогового режима. Однако действующий закон позволяет им получать разрешение на работу в такси только по месту постоянной регистрации.

"Принятый сегодня во втором чтении законопроект исправляет дискриминационную ситуацию, сложившуюся в сфере пассажирских перевозок легковыми такси. После вступления его норм в силу таксисты-самозанятые наравне с остальными гражданами страны смогут работать в любом регионе России, а не только по месту регистрации", - отметил депутат.