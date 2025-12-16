Тюменские специалисты отремонтируют насосную станцию "Шевченко" в Краснодоне

Это позволит обеспечить качественным водоотведением порядка 10 тыс. местных жителей

ТЮМЕНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Тюменские специалисты выполнят капитальный ремонт насосной станции "Шевченко" в подшефном Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2026 году. Это позволит обеспечить качественным водоотведением порядка 10 тыс. местных жителей, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

"Тюменская область обеспечит качественным водоотведением ещё порядка 10 000 жителей Краснодонского округа. <...> Основным объектом для тюменских специалистов станет канализационная насосная станция "Шевченко", - говорится в сообщении.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев отметил, что специалисты обновят все оборудование на станции, что позволит обеспечить перекачку стоков из центральной городской больницы и нескольких микрорайонов. Уточняется, что им также предстоит заменить напорный коллектор, длина которого превышает 1,8 км. "Проектирование и контроль работ выполняют специалисты Дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области", - добавили в сообщении. Кроме этого, планируется заменить порядка 3,3 км аварийных водопроводных сетей.

Работы по восстановлению систем ЖКХ реализуются в рамках специального инфраструктурного проекта и соглашения, подписанных между правительством Тюменской области и Краснодонского округа ЛНР.