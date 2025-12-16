ФПА РФ предложила уравнять заключение специалиста и эксперта

В ситуации, когда адвокат обращается за помощью к специалисту, но его заключение не признается допустимым доказательством, фактически отсутствует действенный инструмент для постановки под сомнение выводов эксперта, отмечают авторы инициативы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральная палата адвокатов России подготовила законопроект, который уравнивает заключения специалиста и эксперта в уголовных делах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФПА.

"Как сообщает "АГ" (Адвокатская газета - прим. ТАСС), по инициативе Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации подготовлен законопроект о внесении изменений, направленных на усиление позиции специалиста, в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Автор поправок, депутат Сардана Авксентьева уже направила документ в Правительство РФ и в Верховный Суд РФ для получения их отзывов на инициативу", - сказали в пресс-службе.

Поправками предлагается в абз. 1 ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод) закрепить, что ответственность предусмотрена не только за заведомо ложное показание или перевод специалиста, но и за его заключение. Согласно проектируемой ч. 1 ст. 58 УПК РФ (специалист), специалист сможет приводить дознавателю, следователю или суду доводы, опровергающие выводы заключения эксперта, обосновывать ходатайства о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы. При этом в соответствии с поправками в ч. 2.1 ст. 58 УПК РФ, стороне защиты не смогут отказать в удовлетворении ходатайства о привлечении специалиста для приведения дознавателю, следователю или суду доводов, опровергающих выводы заключения эксперта, для обоснования ходатайства о назначении дополнительной либо повторной судебной экспертизы. Часть 3 ст. 80 УПК РФ (заключение и показания эксперта и специалиста) предлагается дополнить указанием, что специалист перед дачей заключения предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ.

Авторы законопроекта отмечают, что судебный эксперт, обладающий специальными познаниями, не застрахован от ошибок при производстве экспертизы. При этом адвокат, не являясь специалистом в соответствующей области знаний, объективно ограничен в возможности аргументированно оспорить выводы эксперта, и его возражения без привлечения специалиста нередко воспринимаются как оценочные и не подкрепленные специальными знаниями. В ситуации, когда адвокат обращается за помощью к специалисту, но его заключение не признается допустимым доказательством, фактически отсутствует действенный инструмент для постановки под сомнение выводов эксперта.

Президент ФПА РФ Светлана Володина в беседе с ТАСС отметила, что приобщение заключения специалиста к материалам дела имеет огромное значение, поскольку во многом именно этот момент способен определить результат процесса. "Это единственный способ противопоставить экспертизе, представленной противоположной стороной или стороной обвинения, иную, профессиональную, точку зрения. Поэтому мы относимся к этой инициативе как к очень важному шагу адвокатуры и надеемся на ее успешную реализацию", - сказала Володина.