В Калужской области назначили новых глав военной прокуратуры и следствия

Ими стали Алексей Маняхин и Андрей Маслов
Редакция сайта ТАСС
10:25

КАЛУГА, 16 декабря. /ТАСС/. Новый прокурор Калужского гарнизона, а также новый руководитель военного следственного отдела СК России по региону назначены в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Владислав Шапша.

"Военным прокурором Калужского гарнизона назначен Алексей Сергеевич Маняхин. А руководителем военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону Московского военного округа - Андрей Андреевич Маслов", - написал он.

Глава региона поручил своему заместителю Александру Шляпникову выстроить полное взаимодействие с новыми руководителями. 

РоссияКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич