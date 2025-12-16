В Калужской области назначили новых глав военной прокуратуры и следствия

Ими стали Алексей Маняхин и Андрей Маслов

КАЛУГА, 16 декабря. /ТАСС/. Новый прокурор Калужского гарнизона, а также новый руководитель военного следственного отдела СК России по региону назначены в Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Владислав Шапша.

"Военным прокурором Калужского гарнизона назначен Алексей Сергеевич Маняхин. А руководителем военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону Московского военного округа - Андрей Андреевич Маслов", - написал он.

Глава региона поручил своему заместителю Александру Шляпникову выстроить полное взаимодействие с новыми руководителями.