Возивший снаряды для бойцов СВО ослик Жорик переехал в Московский зоопарк

После передислокации части зоопарк оперативно организовал перевозку животного

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ослик по кличке Жорик, который после "службы" в одном из гвардейских полков в зоне специальной военной операции жил в Великом Устюге, переехал в столицу. Об этом сообщили в Московском зоопарке.

"На городскую территорию Московского зоопарка прибыл новый житель - ослик по кличке Жорик. Его история уникальна: длительное время животное находилось вместе с личным составом одного из воинских подразделений, где стало полноценным членом коллектива и оказывало посильную помощь", - говорится в Telegram-канале учреждения.

Уточняется, что после передислокации части Московский зоопарк оперативно организовал перевозку животного. Первым этапом стала его адаптация в филиале учреждения - зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге в начале осени. После чего в конце ноября Жорик был доставлен в столицу. Сейчас животное находится на плановом карантине, где проходит все необходимые ветеринарные обследования и процедуры.

Состояние ослика оценивается как удовлетворительное, он постепенно привыкает к новому окружению и сотрудникам. Рацион Жорика состоит из сена, моркови, свеклы и специализированных витаминно-минеральных добавок.

"Сейчас для Жорика важны покой и постепенная адаптация. Как только наши специалисты примут решение о его готовности, он переедет на постоянную экспозицию в детский зоопарк. Мы планируем разместить его на контактной площадке, рядом с камерунскими козами, где посетители смогут наблюдать за этим общительным и доброжелательным животным", - цитирует пресс-служба гендиректора Московского зоопарка Светлану Акулову.