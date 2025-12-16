ГД ввела запрет на исполнение постановлений иностранных уголовных судов

Изменения вносятся в закон "О судебной системе Российской Федерации"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о запрете на исполнение постановлений иностранных уголовных и международных судов.

Изменения вносятся в закон "О судебной системе Российской Федерации". Предусматривается запрет на исполнение постановлений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета безопасности ООН, предусмотренных главой VII Устава ООН.