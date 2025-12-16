Львова-Белова следит за ситуацией в связи с трагедией в подмосковной школе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что находится на связи с региональным детским омбудсменом Ксенией Мишоновой

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова следит за ситуацией в связи с нападением девятиклассника в школе в поселке Горки-2.

Львова-Белова отметила, что находится на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Ксенией Мишоновой, пострадавшим оказывается необходимая помощь. "Работу ведут правоохранительные органы. Продолжаем следить за ситуацией", - написала она в своем Telegram-канале.

16 декабря утром подросток с ножом и газовым баллончиком совершил нападение в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. По последним данным, в результате происшествия погиб ученик четвертого класса, охранник получил ранения. Подозреваемого в нападении задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.