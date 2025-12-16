Хинштейн вручил главам приграничных районов Курской области ордена Мужества

Награды получили главы Беловского и Суджанского районов Николай Волобуев и Алексей Спиридонов

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн вручил по поручению президента РФ Владимира Путина государственные награды отличившимся жителям региона. Так, орденов Мужества удостоены главы приграничных Беловского и Суджанского районов региона Николай Волобуев и Алексей Спиридонов, передает корреспондент ТАСС.

Ранее президент РФ подписал указ о присвоении орденов Мужества главам Беловского и Суджанского районов Курской области Николаю Волобуеву и Алексею Спиридонову.

"В этом зале находятся многие: и главы районов, поселений, волонтеры, представители депутатского корпуса, врачи, спасатели, активисты - люди, которые особо проявили себя во время августовских событий прошлого года. Хочу напомнить, что на встрече с президентом России в мае текущего года, когда он приезжал в Курскую область, когда в Курчатове проходила встреча с главами районов, представителями волонтерского движения, инициативными группами жителей, Владимир Владимирович тогда высоко оценил вклад людей, помощь другим. <…> Было дано главой государства поручение подготовить представление к наградам, что мы и сделали", - сказал на церемонии Хинштейн.

Также главный врач Обоянской центральной районной больницы Алексей Капустин удостоен ордена Пирогова. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечены глава Рыльского района Андрей Белоусов, глава Глушковского района Павел Золотарев, глава Льговского района Сергей Коростелев, заместитель гендиректора по имуществу и бизнесу АО "Агрокомпания Русь" Алексей Золотарев и главный врач Рыльской ЦРБ Евгений Машошин. Также были вручены медали "За Отвагу", "За спасение погибавших".

"Я хочу сказать вам всем, собравшимся сегодня здесь, огромное спасибо за истинное служение людям, готовность к самопожертвованию, за то, что вы всегда приходите на помощь тем, кто в ней нуждается. Выражаю уверенность, что и впредь на всех постах, где вы бы работали, каждый из вас будет демонстрировать самые лучшие качества и всегда оставаться образцом для подражания другим", - добавил глава региона.

Спиридонов поблагодарил команду Центра "Патриот", которые с момента вторжения ВСУ эвакуировали мирных жителей, а после освобождения города Суджа в марте 2025 года помогали и там. "Наверное, нас так воспитали, поэтому мы это делали. Мы делали не за медали, а по зову сердца и по совести", - отметил глава Суджанского района.