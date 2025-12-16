В Удмуртии в 2025 году впервые провели четыре высокотехнологичные кардиооперации

Также врачи успешно выполнили семь трансплантаций почек

ИЖЕВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Врачи Удмуртии в 2025 году впервые в истории региона успешно провели семь трансплантаций почек, а также выполнили четыре высокотехнологичные кардиооперации по замене изношенного клапана сердца на искусственный. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время традиционного доклада о положении дел в регионе.

"В 2025 году в республике впервые в истории были успешно проведены семь трансплантаций почек. Теперь не нужно ездить в федеральные центры за лечением. А специалисты Республиканского клинико-диагностического центра впервые в практике выполнили четыре высокотехнологичные кардиооперации по замене своего изношенного клапана сердца на искусственный, малотравматичным способом через вену под рентген-наблюдением. Совершенствовать работу в данном направлении будем и в 2026 году. На базе Республиканского клинического онкологического диспансера с 2026 года запланирована модернизация отделения радиологической диагностики и терапии. В целом, если говорить о достижениях наших врачей, 2025 год стал настоящим прорывом, давайте поблагодарим их за это", - сказал Бречалов.

Седьмую по счету в 2025 году операцию по трансплантации почки врачи Первой республиканской клинической больницы провели в декабре. Эта операция стала второй родственной трансплантацией в регионе. Пересадка проведена молодой женщине, донором для которой стал ее отец. Операция была проведена превентивно - до начала диализа, что является одним из наиболее благоприятных сценариев в трансплантологии.

"Пациентка болеет с детства и на протяжении многих лет находилась под наблюдением наших нефрологов. Она регулярно проходила лечение в отделении нефрологии, что позволило тщательно отслеживать течение заболевания и своевременно принять решение о подготовке к трансплантации. Подготовительный этап начался еще летом и включал в себя комплексное обследование и ряд профилактических вмешательств", - рассказал министр здравоохранения республики Сергей Багин.

Операцию выполнила команда опытных специалистов. Хирургами выступили Максим Мартыненко, Руслан Габсаликов, уролог-хирург Олег Ерохин, анестезиологическое обеспечение осуществляла врач анестезиолог-реаниматолог Евгения Баженова. Слаженная работа всей медицинской команды позволила успешно провести трансплантацию. Сейчас пациентка восстанавливается под наблюдением врачей.