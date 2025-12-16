В Бурятии рекомендовали отказаться от новогодних корпоративов

В самой администрации главы и правительства региона корпоратива не будет

УЛАН-УДЭ, 16 декабря. /ТАСС/. Администрация главы и правительства Бурятии не будет проводить новогодний корпоратив и рекомендовала отказаться от его проведения в других государственных и муниципальных органах республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

"Работникам региональной системы органов исполнительной власти и руководителям администраций районов Бурятии рекомендовали отказаться от новогодних корпоративов, тем самым проявить солидарность с земляками, защищающими интересы страны на передовой", - говорится в сообщении.

В самой администрации главы и правительства Бурятии корпоратива не будет, но в полном объеме будут организованы новогодние елки для детей, особенно в социальных учреждениях.

"Наши воины сражаются за то, чтобы каждый житель России жил в мире, мог встречать праздники в кругу семьи, друзей, коллег - по нашим традициям, без тревог и угроз. Мы выражаем уважение их подвигу и будем продолжать оказывать поддержку. Победа будет за нами. И мы обязательно вместе отпразднуем еще не один большой и светлый Новый год все вместе", - отметил руководитель, администрации главы и правительства Бурятии Алдар Гулгенов.

Ранее в мэрии Улан-Удэ сообщили ТАСС, что праздничного фейерверка на площади Советов в новогоднюю ночь не будет, и это связано с общей обстановкой в стране, а именно - проведением специальной военной операции. Главный новогодний салют в столице Бурятии отменяли и в предыдущие три года.