Памятник генералу Кириллову открыли на мемориале "Пантеон защитников Отечества"

Замминистра обороны РФ Александр Санчик подчеркнул, что генерал-лейтенант никогда не шел на компромисс и работал бесстрашно

© Александр Река/ Софья Савитская/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Памятник погибшему 17 декабря 2024 года начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), Герою России, Герою Труда генерал-лейтенанту Игорю Кириллову открыли на федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" в Подмосковье.

"Генерал-лейтенант Игорь Кириллов умело руководил вверенными войсками в ходе специальной военной операции, нанося огромный ущерб вpагу. За плечами Игоря Анатольевича успешное решение многих сложных государственных задач, поставленных верховным главнокомандующим и министром обороны. Это разоблачение провокаций "Белых касок" в Сирии, личное участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, эффективный опыт борьбы с пандемией коронавируса, в том числе на территории иностранных государств, изобретение первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19", - подчеркнул заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик на открытии памятника.

Он подчеркнул, что генерал-лейтенант Кириллов много лет системно и аргументировано разоблачал преступления Запада, доводил до мировой общественности факты реализуемых на Украине биологических программ, ядерных провокаций, "никогда не шел на компромисс, работал бесстрашно, с полной самоотдачей".

"Открывая памятник генерал-лейтенанту Игорю Анатольевичу Кириллову в первую годовщину со дня его трагической гибели мы склоняем голову перед его светлой памятью. Его дела, его жизненный подвиг, преданность своему Отечеству будут примером для новых поколений российских воинов", - подчеркнул Санчик.

Бюст генерал-лейтенанта Кириллова изготавливался по заданию мемориала "Пантеон защитников Отечества". Скульпторы по фотографиям воссоздали образ Героя России в мягкой форме. После согласования с семьей Кириллова бюст был отлит в бронзе и установлен на гранитный постамент.