Аэропорт Шереметьево за время ограничений обеспечил вылет 105 рейсов и прилет 70

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. В периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево продолжают действовать временные ограничения, аэропорт обслуживает рейсы по согласованию. Об этом сообщили в аэропорту.

"Продолжается действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением сигнала "ковер" в 03:20 мск. Аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

Так, в период с 03:20 по 13:00 обеспечен прилет 70 рейсов и вылет 105 рейсов. Также два рейса на вылет задержаны более 2 часов, пять рейсов ушли на запасной аэродром. Отмененных рейсов нет, уточнили в Шереметьево.

"Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности", - добавили в аэропорту.

В Шереметьево уточнили, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.