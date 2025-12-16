Кузбасс задолжал 8,6 млрд за ремонт школ и компенсацию коммунальных услуг

Для поиска средств планируется сократить затраты на содержание государственных и муниципальных служащих

КЕМЕРОВО, 16 декабря. /ТАСС/. Задолженность бюджета Кемеровской области перед строителям и ресурсоснабжающими организациями составляет около 8,6 млрд рублей. В связи с этим в области предпринимается ряд антикризисных мер, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк во время прямого эфира в соцсетях.

Он напомнил, что бюджет Кемеровской области в 2024 году недополучил 58 млрд рублей, по итогам 2025 года ожидается недополучение еще 35 млрд рублей собственных доходов в связи с кризисом в угольной отрасли.

"В области непросто настолько, что мы на сегодняшний день имеем незакрытые долги по уже построенным школам, выполненным капитальным ремонтам школ, по благоустройству территорий. Только на сегодня горящая задолженность, которую мы уже просрочили - это 4 млрд рублей. Мы имеем задолженность за поставку тепла, воды, электроэнергии [перед ресурсоснабжающими организациями], под конец года прогнозируем, что останемся должны 4,6 млрд рублей", - сказал Середюк.

По его словам, из бюджета Кемеровской области компенсируется около 40% коммунальных платежей жителям многоквартирных домов. Всего таким образом ресурсоснабжающим организациям выплачивается в год около 20 млрд рублей. Для поиска средств планируется сократить затраты на содержание государственных и муниципальных служащих еще на 10%. Высвобожденные деньги будут направлены на другие жизненно важные статьи. Кроме того, он предложил чиновникам воздержаться от новогодних корпоративов.

"Все государственные и муниципальные служащие должны воздержаться от проведения новогодних корпоративов. Идет специальная военная операция, поэтому никто не поймет, если будут праздновать чиновники", - добавил Середюк.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области. При этом убытки фиксируют 75% угольных компаний Кемеровской области из-за кризиса в отрасли.