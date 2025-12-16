"Новые люди" предложили открыть курсы для будущих отцов в женских консультациях

Такие курсы должны быть бесплатными и включать не только навыки ухода за новорожденным, но и психологическую подготовку к партнерству в воспитании, считают депутаты Госдумы от фракции партии Владислав Даванков, Ксения Горячева и Анна Скрозникова

Редакция сайта ТАСС

© New Africa/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ксения Горячева и Анна Скрозникова направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением внедрить единый стандарт образовательных программ для будущих отцов на базе женских консультаций. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаем разработать и внедрить единый стандарт образовательных программ для будущих отцов на базе государственных женских консультаций. Такие курсы должны быть бесплатными и включать не только навыки ухода за новорожденным, но и психологическую подготовку к партнерству в воспитании", - указано в тексте письма.

Депутаты отметили, что действующий порядок оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" формально предусматривает "подготовку семьи", однако он не устанавливает единых требований к содержанию и форматам работы с будущими отцами и не закрепляет обязательность таких программ.

По словам парламентариев, вовлечение мужчин в процесс подготовки к родительству носит фрагментарный характер и зависит от инициативы конкретных медучреждений, из-за чего многие молодые отцы оказываются психологически не готовы к появлению ребенка, что может способствовать росту семейных конфликтов и повышать риски психологических трудностей у матерей в послеродовом периоде.

Авторы запроса считают, что бесплатные курсы для будущих отцов могут стать важным вкладом в профилактику семейных кризисов и создание благоприятных условий для рождения вторых и последующих детей.