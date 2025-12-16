Госдума продлила действие разрешений на оружие в ДНР и ЛНР

Так, продлевается до 1 января 2027 года возможность хранения, ношения, использования оружия и патронов к нему гражданами РФ и организациями на основании соответствующих разрешений, выданных органами внутренних дел Украины, государственными органами ДНР и ЛНР

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о продлении до 2027 года действия разрешений на оружие в Донецкой и Луганской народной республиках.

Законом продлевается до 1 января 2027 года возможность хранения, ношения, использования оружия и патронов к нему гражданами РФ и организациями на основании соответствующих разрешений, выданных органами внутренних дел Украины, государственными органами ДНР и ЛНР до дня вступления в силу закона. При этом устанавливается, что в случае истечения срока действия разрешений оружие и патроны к нему с 1 января 2026 года подлежат сдаче на временное хранение в полицию до получения нового разрешения на оружие от Росгвардии. В противном случае оружие будет изыматься. С 2027 года вводится полный запрет на хранение оружия без выданного Росгвардией разрешения.

Кроме того, законом устанавливается, что государственное унитарное предприятие "Центр специального назначения "Охрана" Запорожской области будет выполнять свои функции по защите жизни и здоровья людей, охране имущества, зданий и общественного порядка до конца финансового года, в котором будет отменено военное положение на территории Запорожской области, а не до конца переходного периода. Также законом ФСБ России наделяется правом получать на безвозмездной основе копии баз этих организаций, содержащих необходимую для ФСБ информацию. Копии должны будут уничтожаться по достижении целей их получения. Предполагается, что ФСБ будет нести ответственность за неправомерное использование копий баз данных. Кроме того, получение копий не должно создавать препятствия законной экономической деятельности организации. Данные положения вступят в силу с апреля 2026 года.

Дата вступления в силу самого закона - 31 декабря 2025 года.