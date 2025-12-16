В Индонезии ищут 10 членов экипажа затонувшего рыболовецкого судна
Редакция сайта ТАСС
11:09
ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Спасательные службы Индонезии ведут поиски 10 членов экипажа затонувшего в Яванском море рыболовецкого судна. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на местное подразделение Национального поискового и спасательного агентства республики.
Как отметили в ведомстве, судно попало под воздействие шторма и опрокинулось недалеко от города Индрамаю (провинция Западная Ява). На борту находились 18 человек, все они оказались в воде.
В поисковой операции задействованы несколько подразделений спасательного агентства и ВМС Индонезии. К настоящему моменту спасены 8 членов экипажа, судьба 10 человек остается неизвестной.