В Индонезии ищут 10 членов экипажа затонувшего рыболовецкого судна

Борт попал под воздействие шторма и опрокинулся недалеко от города Индрамаю

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Спасательные службы Индонезии ведут поиски 10 членов экипажа затонувшего в Яванском море рыболовецкого судна. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на местное подразделение Национального поискового и спасательного агентства республики.

Как отметили в ведомстве, судно попало под воздействие шторма и опрокинулось недалеко от города Индрамаю (провинция Западная Ява). На борту находились 18 человек, все они оказались в воде.

В поисковой операции задействованы несколько подразделений спасательного агентства и ВМС Индонезии. К настоящему моменту спасены 8 членов экипажа, судьба 10 человек остается неизвестной.