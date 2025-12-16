ГД приняла закон о дополнительном отпуске для правоохранителей - ветеранов СВО

Срок отпуска составит 15 календарных дней с сохранением заработной платы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур из числа ветеранов боевых действий.

Прокуроры, сотрудники Следственного комитета, полиции, пожарные, сотрудники УИС, судебные приставы из числа ветеранов боевых действий получат право брать дополнительный отпуск продолжительностью 15 календарных дней с сохранением денежного содержания.

Если указанные лица имеют право также и на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней, то им будет предоставляться только один из отпусков по их выбору.