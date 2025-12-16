В собственность КЧР вернули земельный участок в Тебердинском нацпарке

Иск прокуратуры Карачаево-Черкесии удовлетворил Никулинский районный суд Москвы

ЧЕРКЕССК, 16 декабря. /ТАСС/. Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры Карачаево-Черкесии (КЧР) о возврате государству незаконно отчужденной земли на территории Тебердинского национального парка и 279,7 млн рублей - суммы эквивалентной ее стоимости. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства республики.

"Прокуратура КЧР обратилась в суд с иском об обращении в доход Российской Федерации 0,35 га земли, расположенной в поселке Домбай, и о взыскании денежной суммы в размере 279,7 млн рублей, эквивалентной стоимости земельных участков. Никулинский районный суд Москвы иск прокурора удовлетворил", - говорится в сообщении.

Установлено, что руководители одного из муниципальных образований республики в 2004-2008 годах неправомерно распорядились землями на территории Тебердинского государственного природного биосферного заповедника (ныне - Тебердинский национальный парк). Земли особо охраняемой природной территории, не подлежащие передаче в аренду и приватизации, первоначально работники муниципалитета предоставили в пользование своим родственникам и доверенным лицам. "В 2006-2010 годах на основании сфальсифицированных документов о наличии на землях незавершенных объектов строительства участки были отчуждены по существенно заниженной стоимости", - отметили в прокуратуре.

Тебердинский национальный парк, расположенный на северных склонах Главного Кавказского хребта, образован в 1936 году. Площадь нацпарка 112 606 га, около 80% территории находится на высоте свыше 2 тыс. м над уровнем моря, здесь расположены более 150 озер и свыше 100 ледников.