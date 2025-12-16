Львова-Белова: госпитализированных после нападения в подмосковной школе детей нет

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что готова оказать необходимую поддержку семьям

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что, по уточненным данным, после нападения в школе в Одинцове никого из детей не госпитализировали.

"По обновленной информации, госпитализированных после трагедии в Подмосковье детей на данный момент нет", - написала она в своем Telegram-канале. Детский омбудсмен добавила, что готова оказать необходимую поддержку семьям.