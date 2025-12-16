Программу развития курортного комплекса Ставрополья начнут готовить в 2026 году

В регионе планируют улучшить качество работы с иностранными туристами

Железноводск © Антон Новодережкин/ ТАСС

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 16 декабря. /ТАСС/. Региональную программу развития санаторно-курортного комплекса начнут разрабатывать на Ставрополье в 2026 году. Об этом сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов в рамках круглого стола по развитию санаторно-курортной отрасли Ставрополья, организованного Региональным информационным центром "ТАСС Кавказ" в городе-курорте Железноводске.

"Как только пройдет утверждение федеральной стратегии, обозначатся сроки, когда субъекты должны будут сформировать региональную программу. Мы для себя точно понимаем, что это не длительная, а короткая перспектива 2026 года. Детализация стратегии будет по направлениям, которые у нас представлены. В течение 2026 года будем максимально масштабно проводить эту работу", - сказал Толбатов.

По его словам, цели программы будут структурированы в четыре блока. "Те цели, которые у нас стоят, должны быть структурированы в четыре блока. Также важно, чтобы целевой поток средств, полученных за счет курортного налога, был направлен на продолжение инфраструктурных изменений, еще важный момент - это кадры, мы намерены сделать акцент на улучшении качества работы с иностранным туристом", - добавил спикер.

Он также отметил, что в стратегии будут представлены все мероприятия по развитию санаторно-курортной отрасли региона. "Стратегия будет говорить не просто о том, что мы собираемся сделать, но и как мы собираемся это сделать, со всеми необходимыми мероприятиями, будет точное понимание источников финансирования. <…> 32% санаториев страны требуют реконструкции, 45% санаториев - обновления материально-технической базы, это коррелируется с цифрами Ставропольского края. Сейчас мы видим значительный рост желающих инвестировать в эту отрасль", - рассказал Толбатов.

РИЦ "ТАСС Кавказ" провел круглый стол в городе Железноводске, посвященный перспективам развития и цифровизации санаторно-курортной отрасли в Ставропольском крае. Организаторами также выступили Администрация города-курорта Железноводска и Торгово-промышленная палата Ставропольского края.