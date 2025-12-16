Беспрозванных: обновление трамвайного парка в Калининграде требует модернизации путей

В городе полностью обновили троллейбусный парк, сообщил губернатор региона

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Модернизация путей и развитие инфраструктуры необходимы для обновления трамвайного парка в Калининграде. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград" сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

"Мы начали сразу менять трамвайные пути <...> и это очень важно, потому что это сдерживает покупку следующих трамваев. Можно было сейчас перейти к обновлению трамваев, которые вы знаете, у нас есть старые, но инфраструктура не позволяет новым трамваям эффективно работать, потому что задевают агрегатными узлами сами неровные уже рельсы и поверхности, и они быстро выходят из строя, то есть в этом нет никакой эффективности. Поэтому сначала мы делаем инфраструктуру, и дальше мы будем закупать трамваи", - сказал он.

По его словам, работа над обновлением трамвайной инфраструктуры в городе разделена на два этапа - анализ существующей инфраструктуры и модернизация трамвайной сети. "Требует особого внимания сама сеть трамвайная. Ее надо внимательно посмотреть с точки зрения развития города, потому что действующие маршруты - два маршрута, которые сейчас у нас там действуют - это хорошо, но надо посмотреть, как мы будем развивать нашу трамвайную сеть с учетом тех же троллейбусов, которые у нас на автономном ходу", - добавил он.

Беспрозванных отметил, что проект обновления уже готовится, так как город выиграл средства на проектирование трамвайной сети. После завершения работы в Калининграде, власти планируют модернизацию трамвайной сети в области.

Кроме того, губернатор сообщил, что на данный момент в Калининграде полностью обновили троллейбусный парк.