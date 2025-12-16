На "Госуслугах" появился сервис "жизненная ситуация" по теме насилия в семье

В разделе приведены рекомендации для тех, кто оказался в подобной ситуации

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сервис "жизненная ситуация", связанный с решением внутрисемейных конфликтов и предотвращением насилия в семье, появился на портале "Госуслуги". Соответствующий раздел начал работать на портале, убедился корреспондент ТАСС.

В этом разделе подробно описаны различные формы насилия - такие, как ограничение общения с друзьями, оскорбления, принуждения, отсутствие доверия со стороны партнеров, обвинения в измене, тотальный контроль со стороны одного из партнеров, а также принудительная изоляция от внешнего мира.

Также в разделе приведены рекомендации для тех, кто оказался в подобной ситуации. В частности, предлагается фиксировать побои и обращаться на горячую линию кризисных центров, где можно получить психологическую поддержку. Вместе с тем на портале можно найти ближайший кризисный центр для очного обращения.

Кроме того, в разделе указана информация о жесте, которым жертвы сигнализируют о домашнем насилии специальным знаком, - ладонью с загнутым большим пальцем внутрь.