В городах-миллионниках стартовали пилотные проекты по сбору текстиля

Из переработанного сырья делают пряжу, перчатки и брезент

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Контейнеры для сбора одежды на переработку появились в российских городах-миллионниках. Текстиль отправляют на переработку в Ивановскую область, где из него делают пряжу, перчатки и брезент, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В Нижнем Новгороде установили 56 контейнеров, а в Самаре, Екатеринбурге и Перми - по 50. Проект уже реализуется в Санкт-Петербурге (около 2,2 тыс. контейнеров) и Ленобласти (около 300), а также в Подмосковье (около 1 тыс.). Сдавать в контейнеры жители городов-участников могут любую чистую одежду, постельное белье, полотенца, скатерти, а также другие текстильные изделия. Нельзя класть в контейнеры игрушки, пластик, бытовой мусор", - говорится в сообщении.

Контейнеры устанавливаются в различных проходных местах, в том числе на мусорных площадках в одном или нескольких близких к центру районах городов. На каждом из них имеется QR-код, отсканировав который, можно увидеть, во что превращается текстиль на переработке, а также узнать другие места сбора. Контейнеры будут опустошать раз в 10 дней. После сортировки текстиль отправят в Ивановский экокластер - предприятие с полным циклом переработки. Из старой одежды сделают не только ветошь, но и разволокнят подходящие материалы для производства пряжи, которую в свою очередь смогут применить уже в готовой продукции, например, перчатках.

С 2024 года Ивановский кластер переработал около 3 тыс. тонн текстильных отходов и выпустил 3,2 тыс. тонн пряжи, 90 млн пар перчаток и 2,2 млн погонных метров брезента. Проект по установке контейнеров реализует компания "Лидертекс". В 2025 году она стала победителем Зеленой премии в номинации "Инициативы отраслевых компаний". Как отмечают в РЭО, переработка сократит потребность в зарубежном сырье и поддержит отечественную промышленность.

"Проект стратегически важный для нашей отрасли, ведь он работает на развитие экономики замкнутого цикла. Разработчики проекта работают над уменьшением отходов на полигонах, увеличивая при этом количество вторсырья", - рассказал замглавы Минприроды России Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента России 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране реализуется новый нацпроект "Экологическое благополучие". По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.