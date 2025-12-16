На Херсонщине введут выплаты раненым участникам СВО и семьям погибших бойцов

Также для военнослужащих в регионе запустят социальный контракт без оценки доходов

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Херсонской области с 2026 года введет выплаты до 300 тыс. рублей получившим ранения участникам специальной военной операции, а также по 1 млн рублей семьям погибших бойцов. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"На расширенном совещании правительства Херсонской области утвердили новые меры поддержки участников СВО. С 2026 года вводим выплаты: 150 тыс. рублей за ранения средней тяжести, 300 тыс. рублей - за тяжелые, 1 млн рублей - семьям погибших", - написал он в своем Telegram-канале.

Также для участников и ветеранов СВО в регионе запустят социальный контракт без оценки доходов. Всего на новые меры поддержки участников СВО и их семей в региональном бюджете предусмотрено 39 млн рублей.