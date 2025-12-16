На Алтае на программу по сохранению алтайского языка направили 36 млн рублей

В сфере образования в 2026 году будет завершено оснащение кабинетов алтайского языка и литературы в школах и национальных уголков в детских садах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Алтай увеличили до 36 млн рублей финансирование государственной программы по сохранению и развитию алтайского языка. Ранее эта сумма составляла 5 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Турчак.

"Увеличили финансирование госпрограммы по сохранению и развитию алтайского языка. На следующий год в бюджете республики предусмотрено более 36 млн рублей. Еще несколько лет назад эта сумма была всего 5 млн", - написал он по итогам заседания Совета по алтайскому языку.

Также, по словам Турчака, в два раза увеличено финансирование направления по развитию национальных видов спорта, для которого готовится отдельная госпрограмма. В 2027 году республика планирует принять международные соревнования "Игры предков", а в 2026 в регионе проведут национальный алтайский спортивный праздник Эл Ойын.

В сфере образования в 2026 году будет завершено оснащение кабинетов алтайского языка и литературы в школах и национальных уголков в детских садах. Власти также возьмут на сопровождение будущих учителей алтайского языка, чтобы обеспечить их трудоустройство. Научные работы по сохранению языка продолжают Институт алтаистики им. С. С. Суразакова и Горно-Алтайский государственный университет.

"В этом году наши студенты, аспиранты и преподаватели перевели на алтайский 100 тысяч предложений для "Яндекс. Переводчика". Сейчас научное сообщество проводит экспертную оценку. После чего алтайский язык станет доступен на популярном интернет-сервис", - добавил Турчак.