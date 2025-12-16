В Самарской области награду Совета Федерации вручили дочери героя СВО

Руслана Салахутдинова помогала раненым защитникам Отечества в госпитале

САМАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Сенатор РФ Марина Сидухина и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручили памятную медаль Совета Федерации "За проявленное мужество" дочери участника специальной военной операции Руслане Салахутдиновой, сообщает пресс-служба правительства региона.

Медаль "За проявленное мужество" - это награда, которой Совет Федерации в рамках проекта "Дети-герои" отмечает детей и подростков, совершивших героические поступки в экстремальных ситуациях. 14-летняя Руслана Салахутдинова на протяжении почти года ухаживала за своим отцом - кадровым военным, получившим тяжелое ранение в зоне СВО. В госпитале она помогала и другим раненым защитникам Отечества. Салахутдинов более 20 лет несет службу в бригаде, дислоцирующиеся в Самарской области. Военнослужащий имеет 15 наград, среди которых медали Жукова и ордена Мужества.

"Большое спасибо за службу вам и всем нашим бойцам, кто защищает нашу Родину. Очень ценно, что ваша семья поддержала вас в непростое время. Ваше мужество и стойкость являются примером для всего региона", - обратился Федорищев к военнослужащему.

Он отметил, что поддержка защитников Отечества и их семей является приоритетом в работе областного правительства. Губернатор заверил, что семья героя может рассчитывать на дополнительную поддержку.