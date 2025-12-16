Матвиенко назвала ФМБА "спецназом российского здравоохранения"

На базе агентства идет разработка ряда вакцин нового поколения, в том числе против онкологических заболеваний, заявила председатель Совета Федерации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) является "спецназом российского здравоохранения", который развивает передовые медицинские технологии. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках "Парламентского диалога" с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой.

"Федеральное медико-биологическое агентство, коллеги, мы любим это слово, но употребляем его в нужных случаях, это настоящий спецназ российского здравоохранения. Со своей богатой историей, с уникальным коллективом, с исключительными профессиональными компетенциями. Сегодня вы работаете в большинстве регионов России, развиваете специальную медицину, медицинскую науку, передовые медицинские технологии", - сказала Матвиенко.

На базе ФМБА, по ее словам, идет разработка ряда вакцин нового поколения, в том числе против онкологических заболеваний.