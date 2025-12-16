В Оренбуржье зарезервируют рабочие места для участников спецоперации

В регионе сформируют отдельный список вакансий в государственных и муниципальных учреждениях

ОРЕНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Оренбургские работодатели закрепят часть вакансий для участников спецоперации, соответствующее решение приняли власти региона. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

"В Оренбуржье для участников СВО зарезервируют рабочие места. Соответствующее постановление принято сегодня, 16 декабря, на заседании правительства Оренбургской области, которое провел губернатор Евгений Солнцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе будет сформирован отдельный список вакансий в государственных и муниципальных учреждениях, а также в подведомственных им организациях. По предварительным оценкам, эта мера позволит создать около 1 тыс. рабочих мест для данной категории граждан.

Координировать работу будет министерство труда и занятости региона. Ведомство определит, какие именно профессии и должности попадут в этот резерв, а также опубликует этот перечень на своем сайте. Работодатели должны будут закрепить часть рабочих мест для участников спецоперации согласно утвержденному списку и сообщить об этом в министерство.