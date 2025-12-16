ABC: последние американские центы продали на аукционе за $16,7 млн

Аукционный дом Stack’s Bowers Galleries продал 232 набора из трех монет

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Последние отчеканенные американские центы проданы на аукционе почти за $17 млн, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на аукционный дом Stack’s Bowers Galleries.

"Монета достоинством в один цент выдержала 232 года истории нашей страны, и мы гордимся тем, что предоставляем общественности возможность увековечить этот момент, приобретя один из этих специальных наборов", - приводит телеканал слова директора Монетного двора США Кристи Макналли.

Как пишет ABC, дом продал 232 набора из трех монет - из 24-каратного золота филадельфийской чеканки, а также последних пенни монетных дворов Филадельфии и Денвера.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы финансовое ведомство США прекратило выпуск монет номиналом 1 цент из-за высокой стоимости их чеканки. Выпуск одной такой монеты обходился казне в 4 цента. Решение, по оценкам американской администрации, позволит сэкономить $56 млн в год. Последний пенни был отчеканен в ноябре 2025 года.