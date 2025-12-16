Глава Росмолодежи выступил против публикации видео с места нападения в Одинцове

Григорий Гуров напомнил, что Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека потребовал удалить такие материалы и ввести ответственность за публикацию

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Глава Росмолодежи Григорий Гуров считает недопустимым публикацию видеоматериалов нападения в школе в Одинцове.

"Вызывает возмущение то, как повели себя некоторые псевдоновостные каналы. С утра - гонка за видео с убийством. Ради просмотров, цитируемости и подписчиков. Это не журналистика и не право знать. Распространяя такие материалы, они дают преступлению ровно то, ради чего оно и совершается", - написал Гуров в Telegram-канале.

Он напомнил, что Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека потребовал удалить такие материалы и ввести ответственность за публикацию подобного контента. "Поддерживаю эту позицию. Такие меры необходимы", - заключил Гуров.