В Ульяновской области опровергли информацию о нехватке средств на обеды в школах

Организация горячего питания остается прежней и сохранится в полном объеме

УЛЬЯНОВСК, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области назвало неверной информацию о досрочных каникулах школьников в городе Димитровграде с 22 декабря якобы из-за нехватки средств на обеспечение школьных обедов в столовых, опубликованную в ряде местных СМИ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В некоторых средствах массовой информации и социальных сетях появилась недостоверная информация о том, что закончились средства на оплату "президентских" школьных обедов для учеников 1-4-х классов, вследствие чего школьники якобы отправятся на зимние каникулы досрочно, начиная с 22 декабря. Эта информация является неверной", - отметили в пресс-службе.

По информации министерства, многие образовательные учреждения начали подготовку к новогодним праздникам, устанавливая даты мероприятий самостоятельно. "Так как ряд праздников назначен на 22 декабря, это могло вызвать путаницу среди родителей относительно расписания занятий", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что во всех общеобразовательных организациях региона учебные дни определены календарным учебным графиком. "Последний рабочий день перед каникулами в регионе установлен на 29 декабря 2025 года, а начало зимних каникул запланировано с 30 декабря", - уточнили в пресс-службе.

Министерство подчеркивает, что учебный процесс не может завершиться ранее указанной в графике даты, иначе образовательные программы не будут освоены в полном объеме. "Все школьники продолжат обучение до окончания учебного периода. Организация горячего питания также остается прежней и сохранится в полном объеме", - заявили в ведомстве.

В пресс-служба министерства отметили, что, кроме того, в соцсетях и Telegram-каналах распространяются сообщения о возможной задержке выплат компенсаций родителям за посещение детского сада. "Эта задержка связана исключительно с процессом перераспределения бюджетных средств. Компенсация будет произведена до конца текущего года", - рассказали в пресс-службе.