Беспрозванных: карта калининградца снизит стоимость на товары и услуги

Она объединит в себе все самые необходимые сервисы для жителей города, сообщил губернатор региона

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Механизмы "Карты калининградца" позволят местным жителям пользоваться услугами города по более низким ценам. Это связано с повышением цен в туристические сезоны, об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Калининград" сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

"[Карта позволит установить] особые цены для калининградцев. Потому что у нас большой туристический поток. Как вы знаете, туристический поток влияет на цены в магазинах в Приморских регионах, в Калининграде. Проезд во время туристического сезона выше, а мы тут живем. Поэтому думаю, что справедливо будет <...> жителям региона получать услуги качественно и за постоянную цену", - сказал он.

Беспрозванных отметил, что карта объединит в себе все самые необходимые сервисы для жителей города. "Это банковская карта, которую можно использовать на всех высотах. Моя цель <...> - чтобы в одной карте вы могли использовать все, что возможно - это и цены, это и выгода в магазинах, это транспорт, это школьное питание, то есть, все <...> практически, в одной системе. Вы оплачиваете банковской картой, а у вас автоматически это все происходит", - добавил он.

По словам Беспрозванных, цифровизация станет одним из приоритетных направлений в работе правительства региона в следующем году. Основная сложность состоит в "сшивании" всех цифровых платформ в единую систему.