В Якутске презентовали книгу об экспедиции в одну из самых северных точек России

Она вышла ограниченным тиражом в 300 экземпляров

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Презентация книги "Экспедиция на Землю Санникова" о проекте Русского географического общества (РГО) состоялась в Якутске с участием автора - руководителя экспедиции, почетного полярника России, председателя совета якутского регионального отделения Российского союза спасателей Николая Находкина, передает корреспондент ТАСС.

Экспедиция заняла несколько лет - с 2020 по 2022 год. В экспедиции участвовали восемь человек - основной костяк команды составили спасатели якутского отделения Российского союза спасателей. Впервые в мире команда на надувных судах - на катамаране и тримаране из ПВХ - достигла островов Большой и Малый Ляховский и островов Анжу (острова Земля Бунге, Фадеевский, Новая Сибирь).

"Толчком [для проекта] послужило то, что в интернете случайно прочитал о том, что американские сенаторы рассуждают о принадлежности острова Врангеля и архипелага Де-Лонга, куда входит остров Беннетта. И мы, ребята Российского союза спасателей, посоветовались и решили подать заявку в Русское географическое общество, - сказал Находкин в ходе презентации. - То, что кто-то претендует на земли Якутии, на нас очень сильно подействовало".

Книга вышла ограниченным тиражом в 300 экземпляров и посвящена родителям Находкина - Марии Николаевне и Александру Федоровичу. В своем предисловии автор пояснил, почему назвал книгу именно так. По его словам, по итогам экспедиции, анализа всей доступной архивной литературы и научных данных острову необходимо вернуть исторически справедливое российское название - Земля Санникова.

После открытия за островом Беннетта закрепилась слава Земли Санникова - "оазиса" среди льдов, "острова-призрака" в Северном Ледовитом океане. Мифический остров назван так в честь русского купца и исследователя Якова Санникова, который в 1810 году первым рассказал о существовании материка с благоприятным климатом, куда весной улетают перелетные птицы, осенью возвращающиеся с потомством. Санников был опытным полярником, до этого он уже открыл острова Столбовой, Фаддеевский.

Важность проекта

В издании имеются информация о подготовке, дневники экспедиции, данные о проведенных научных исследованиях, самих участниках и итогах.

В исследования вошли экологические наблюдения, наблюдения птиц, сбор гербария, гидробиологические и палеонтологические наблюдения, испытания спасательных технологий.

На острове Беннетта участники построили якутское жилище - балаган в качестве научного стационара и спасательного депо, и установили сэргэ - столб для привязывания лошадей. Коновязь, по якутским обычаям означает, что земля имеет хозяина.

"Наши результаты очень серьезно восприняты в Академии наук, в институтах, которые изучают рыбные промыслы, Военно-морской флот заинтересовался. Надеемся, что [проект] привлечет внимание к Арктике, - отметил автор книги. - Мы открыли "окошко", что там есть огромные просторы для исследований, и надеемся, что Академия наук и наше правительство обратят на это внимание, будут исследовать. <…> И еще бы я сказал, что наша экспедиция подняла интерес к истории".

В книге опубликовано обращение главы Якутии Айсена Николаева. "Книга пронизана силой духа исследователей суровых арктических просторов, преодоления любых трудностей ради новых открытий. В ярких иллюстрациях книги перед нами во всей красе предстает северный остров, окутанный туманами. Такие книги дают редчайшую возможность ощутить, насколько прекрасна и широка наша родная земля, сколько неизведанной силы она таит", - сказано в обращении.

Остров Беннетта - один из самых труднодоступных, находится почти на 1 000 км северо-восточнее поселка Тикси. Он входит в группу островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море. С момента открытия острова прошло почти полтора века, но он остается малоизученным.