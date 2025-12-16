С Украины вернулись 15 россиян, чтобы воссоединиться с семьями

В Россию приедут 12 женщин и 3 мужчин

НОВАЯ ГУТА /Белоруссия/, 16 декабря. /ТАСС/. С территории Украины вернулись 15 россиян, чтобы воссоединиться со своими семьями в РФ, передает корреспондент ТАСС с белорусско-украинской границы.

В ходе гуманитарной акции, о которой договорились уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец, в Россию приедут 12 женщин и 3 мужчин, большинство из них - пожилые люди. Также со своими семьями воссоединятся украинские граждане.

На белорусско-украинской границе родственники вместе с Москальковой встретили возвращающихся.