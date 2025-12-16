В РФ за 11 месяцев зарегистрировано более 320 тыс. дистанционных мошенничеств

Замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов отметил,что это на 8% меньше, чем в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 320 тыс. дистанционных мошенничеств зарегистрировано в РФ за 11 месяцев 2025 года, это на 8% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

"За 11 месяцев у нас зарегистрировано более 320 тысяч дистанционных мошенничеств. Это примерно на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он в ходе круглого стола на тему об актуальных проблемах при совершении сделок с недвижимостью.

По словам Филиппова, добиться такого результата удалось благодаря комплексному применению различных антифрод-систем банками, кредитными организациями, риелторами, нотариусами. Кроме того, введена уголовная ответственность дропов. "Все это в своей совокупности привело к определенным положительным результатам", - подчеркнул он.